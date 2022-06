ARCHIV - Autor Andreas Winkelmann schießt in seinem Garten zur Entspannung mit dem Bogen. Foto: Markus Scholz/dpa/Bildarchiv FOTO: Markus Scholz Literatur Thriller-Autor Winkelmann: Die Menschen gruseln sich gern Von dpa | 19.06.2022, 10:04 Uhr

Der Schriftsteller Andreas Winkelmann denkt sich Geschichten aus, die - wie man so sagt - das Blut in den Adern gefrieren lassen. Er lebt auf dem platten Land in Niedersachsen. Dort sei es schön unheimlich.