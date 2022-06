„Sprinten kann ich eben immer noch nicht“, zog Grabowsky schmunzelnd sein persönliches Fazit. Glänzte er noch vor vier Wochen mit einem fulminanten Schluss-spurt bei den Niedersachsen- Meisterschaften im Zehn-Kilometer-Straßenlauf, musste er sich diesmal im Endspurt geschlagen geben. Dennoch war der Speller hochzufrieden. Mit dem festen Ziel, einen Platz innerhalb der besten zehn Deutschen seiner Altersklasse zu erreichen, war er nach Refrath gereist. Doch zur Hälfte der 21,0975 Kilometer langen Distanz witterte er seine Chance, wollten die Konkurrenten den Lauf doch im ungeliebten Endspurt entscheiden. So übernahm Grabowsky die Führungsarbeit und steigerte deutlich das Tempo. Lediglich Konkurrent Gerhard Schneider (SG Siegen) ließ sich nicht abschütteln. Als der Siegener nur 50 Meter vor dem Ziel mit raumgreifenden Schritten an Grabowsky vorbeizog, hatte der sein Pulver bereits verschossen und ergab sich Schneiders besseren Sprinterqualitäten. In 1:23,58 Stunde überquerte der Speller, völlig erschöpft und nur um vier Sekunden geschlagen, die Ziellinie.

Thomas Bruns zeigte sich in erster Linie vom Streckenprofil im kleinen Ortsteil von Bergisch Gladbach beeindruckt. Im Gegensatz zur Ausschreibung entpuppte sich die etwa fünf Kilometer lange Laufrunde als weitaus anspruchsvoller als angenommen. Einer leichten Bergabpassage folgte ein drei Kilometer langer Anstieg. Dennoch war der Unioner in 1:11,15 Stunden nur unwesentlich langsamer als noch vor einer Woche beim Berliner Halbmarathon. Am Ende wurde er 33. des Gesamteinlaufs und zugleich Vierter der M35. „Zwei solche Zeiten innerhalb einer Woche, da ist mir die endgültige Platzierung eigentlich völlig egal“, freute sich Bruns nach dem Lauf. Jetzt steht für den Meppener Regeneration im Wettkampfplan, denn ab dem 3. Mai will er beim Haselünner Altstadtlauf dem EL-Cup seinen Stempel aufdrücken.