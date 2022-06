Vor allem Jüngere zwischen 14 und 29 Jahren gaben in der aktuellen Focus-Umfrage anlässlich der royalen Hochzeit am 29. April an, sie fänden „einen König oder eine Königin ähnlich wie in Großbritannien“ gut. Eine Vorbildfunktion des Adels sehen 81 Prozent der Befragten nicht. 63 Prozent glauben jedoch, „dass heute ein Adelstitel seinem Träger einen beruflichen Vorteil verschafft“.