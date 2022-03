Rapper The Weeknd FOTO: Ashley Landis Musik-Star The Weeknd kündigt Welt-Tournee an - und sammelt Spenden Von dpa | 04.03.2022, 13:47 Uhr | Update vor 44 Min.

Der Kanadier will zurück auf die Bühne. Seine Tour will er in Nordamerika beginnen. Wohin ihn seine Konzertreise sonst noch führt, steht noch nicht fest.