Allerdings war zunächst Geduld angesagt. Aufgrund der anhaltenden Regenschauer mussten die Spiele komplett in der Tennishalle verlegt werden. Das störte die Westfalia-Damen aber nicht in ihrer Konzentration. Bereits nach den Einzeln hieß es 6:0. Damit stand der Sieg der Gastgeberinnen bereits fest. Daraufhin verzichtete Bochum auf die Doppel. Beide Mannschaften teilten sich diese Matches quasi und einigten sich auf ein 2:1. Damit stand unter dem Strich ein klarer 8:1-Erfolg für Westerkappeln.

Zwar wurde bereits in der Halle mit einem Gläschen Sekt auf den Aufstieg in die Regionalliga angestoßen, doch die wirkliche Siegesfeier ist erst nach dem letzten Spiel am kommenden Sonntag gegen Bielefeld vorgesehen.

Auch ohne Mareen Beermann – für sie spielte Maja Trupkovic – gab es keinerlei Probleme. Alle Einzel gingen in zwei Sätzen an die Westerkappelnerinnen. Celine Beermann an Position eins blieb mit 6:0, 6:0 gegen Kirsten Wiegard, Maja Trupkovic mit 6:2, 7:5 gegen Sandra Ullrich, Anne Schiffbänker mit 6:0, 6:2 gegen Laura Leo, Mareike Nietiedt mit 6:2, 6:2 gegen Chiara Berg, Alexandra Preuß mit 6:1, 6:1, gegen Olivia Wojanowski und Alessa Gravemann mit 6:1, 6:0 gegen Sarah Schmidt siegreich. Damit stand der Westfalia-Triumph bereits fest, sodass sich beide Mannschaften getrost auf ein 2:1 ohne Einsatz in den Doppeln einigen konnten.

1. Herren erfüllt Pflicht

Auch die 1. Herrenmannschaft erfüllte in Billerbeck ihre Pflicht. Glatt mit 8:1 bezwang man den Tabellenvorletzten und hat nun doch noch alle Chancen, den Klassenerhalt zu sichern.

Erstmals dabei war Björn Jansson, der ebenfalls wie seine fünf Mitspieler alle Einzel gewann, sodass zu diesem Zeitpunkt der Sieg bereits feststand.

Da aus der Verbandsliga einige Teams in die Münsterlandliga absteigen werden, ist man mit dem drittletzten Tabellenplatz noch nicht abgesichert. Unter diesem Gesichtspunkt geht es am kommenden Samstag gegen Gemen, den Tabellenviertletzten, um den Klassenerhalt. Wenn dann auch Oliver Giersch wieder fit ist, gibt es sicherlich Chancen, gegen die starken Gemener zu gewinnen.