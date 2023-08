WWF: „Zeitalter der Megafeuer“ Teneriffa, Griechenland und Kanada: So ist die Lage bei den Waldbränden und | 21.08.2023, 12:50 Uhr | Update vor 1 Std. Von dpa Mark Otten | 21.08.2023, 12:50 Uhr | Update vor 1 Std. Waldbrände auf Teneriffa: Noch ist das Feuer nicht unter Kontrolle. Foto: Arturo Rodriguez/AP/dpa up-down up-down

Nach den verheerenden Waldbränden auf Hawaii mit mindestens 114 Toten kämpfen Einsatzkräfte in mehreren Ländern weiter gegen heftige Feuer. Ein Überblick der Lagen auf Teneriffa, in Griechenland und in Kanada.