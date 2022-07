Dabei zeigte die Gruppe zur Musik „Black violins“ viele gute Elemente in beachtlichem Tempo, obwohl sie erst in dieser Saison neu zusammengestellt wurde, und erhielt gute Wertungen, die den tollen zweiten Platz hinter der niedersächsischen Konkurrenz vom „Dreamteam“ bedeuteten. Die OSC-Formation bildeten Julia Kühne, Alissa Kampe, Annina Pott, Grit Wallenhorst, Johanna Blom, Jessica Seker und Katharina Bornstedt.

Vorausgegangen waren die Pflichtwettbewerbe, in de nen sich Johanna Blom (9.) und Stefanie Kerkow (10.) im Mittelfeld platzierten. Freudestrahlend gab sich Alexandra Peitsch als Fünfte mit Nähe zum vierten Platz im Solotanz und war im ersten Jahr in der Meisterklasse nach guten Pflichttänzen sowie einer überzeugenden Kür zufrieden.

Bei den Juniorinnen konnte Johanna Blom nach sieben Siegen in Folge bei Auftritten zuvor ihre gewohnte Stärke in der Kurzkür nicht ausfahren, obwohl ihre choreografisch ansprechende Kür viel Beachtung fand, doch sie schloss auf dem 6. Platz in der Kombination ab, weil einige Sprünge nicht gelingen wollten.