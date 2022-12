Wann Sie diese Woche mit Schnee rechnen können. Symbolfoto: Unsplash/Tim Gouw up-down up-down Temperaturen erreichen -11 Grad Wetterprognose: Wann es in Niedersachsen schneien kann Von Laurena Erdmann | 12.12.2022, 12:18 Uhr | Update vor 49 Min.

Das Wetter in Niedersachsen wird von Meeresluft polaren Ursprungs bestimmt. Dabei sind die Temperaturen kälter als in den vergangenen Wintern. Lesen Sie hier, wie kühl es in Niedersachsen wird und wann Sie mit Schnee rechnen können.