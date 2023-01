Der Sturm auf das Kapitol hatte weltweit für Entsetzen gesorgt. Foto: dpa/ZUMA Wire/Probal Rashid up-down up-down Hohe Haftstrafe droht In Pelosis Büro posiert: Teilnehmer an Sturm auf US-Kapitol schuldig gesprochen Von AFP | 24.01.2023, 09:00 Uhr

Am 6. Januar 2021 stürmte Richard Barnett gemeinsam mit anderen Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump das Kapitol in Washington. Das Foto, das ihn am Schreibtisch der Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi zeigt, ging später um die Welt. Nun droht ihm eine hohe Haftstrafe.