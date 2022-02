Tears For Fears FOTO: Annette Riedl Pop-Duo Tears For Fears suchen nach einem Happy End Von dpa | 25.02.2022, 10:18 Uhr | Update vor 39 Min.

„Shout, shout, let it all out ...“ - ein 80er-Jahre-Ohrwurm, vor dem es kein Entrinnen gab. Doch in den 90ern brach die Weltkarriere von Tears For Fears einfach ab. Nun haben sich Orzabal/Smith für ein Comeback zusammengerauft.