Der wissenschaftliche Name des Taylor-Swift-Tausendfüßers lautet „Nannaria swiftae“. Im Alltag könne man das Tier aber „Verdrehte-Krallen-Tausendfüßer Swift“ nennen, erklärten die Forscher. Häufig zu sehen bekommt man die Krabbeltiere allerdings nicht. Tausendfüßer sind nämlich am liebsten nachts unterwegs oder verstecken sich in dunklen Ecken.