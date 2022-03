Die Energiepreise steigen drastisch. FOTO: dpa/Carsten Koall Grafik des Tages Tanken im Europa-Vergleich: Nur ein Land ist teurer als Deutschland Von Kim Patrick von Harling | 27.03.2022, 13:29 Uhr

Einige verzichten auf das Auto, andere kommen auf die wahnwitzige Idee, Speiseöl in den Tank zu kippen. Die Preise an der Tankstelle explodieren. Doch in einem Nachbarland Deutschlands muss man noch tiefer in die Tasche greifen.