ARCHIV - Talking-Heads-Sänger David Byrne wird 70. Foto: Albin Lohr-Jones/Pacific Press via ZUMA Wire/dpa FOTO: Albin Lohr-Jones Rastloses Pop-Genie Talking-Heads-Sänger David Byrne wird 70 Von dpa | 14.05.2022, 09:13 Uhr

Er schrieb innovative Popsongs wie „Psycho Killer“, „Burning Down The House“ oder „Road To Nowhere“. Als Frontmann der Talking Heads wurde David Byrne berühmt.