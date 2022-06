Wer anfangs unbedarft einfach so das WLAN vor Ort benutzt, bemerkt es kaum, denn es erfüllt seinen Zweck: Es funktioniert! Das erste Mal, seitdem es die Republica gibt (seit 2007), können alle Besucher (etwa 5000 sollen es in diesem Jahr sein) das WLAN benutzen, ohne dass es langsam ist oder den Blogging-Fluss zum Abstürzen bringt. Ein achtes Weltwunder, beobachtet man die Jubelschreie auf Twitter zum Hashtag #rp13 wlan. „Habe ein Eckchen gefunden, an der das WLAN nicht geht. Fühlte sich ein wenig an, wie früher“, zwitscherte zum Beispiel @343max . „Verdammt. Kann alle meine vorbereiteten ’Funktional kaputt‘-Tweets über das WLAN auf der #rp13 wegschmeißen. Läuft 1A. Immer“, schreibt @David_1701 . Dafür gibt es einen neuen Meckerpunkt: Immer und überall muss der Besucher Schlange stehen. Vorm Eingang, vorm Getränke- bzw. Essensstand, vorm Klo (ja, auch die Männer). Gut, dass es wenigstens etwas zu meckern gibt.

Denn ansonsten punktet die Veranstaltungen mit einem umfangreichen, sehr interessanten Programm. So interessant, dass die Auswahl schwer fällt. Zum Glück gibt es Vorab-Tipps von freundlichen Bloggern (Dank an Daniel Fiene ). Und was auch überrascht: Trotz Apps in allen Varianten laufen die meisten Besucher mit der Nase im gedruckten Faltblatt herum. Es gibt doch nichts Übersichtlicheres, als eine Zeitleiste in gedruckter Form.

Kommen wir zu den subjektiven Höhepunkten des ersten Tages der Republica. Wobei, so ganz subjektiv scheinen sie nicht zu sein, waren doch einige Veranstaltungen, die gleich beschrieben werden, extrem gut besucht. Zum einen natürlich die Eröffnung. Hilfreich für alle, die zum ersten Mal dabei sind und mal sehen wollen, wie die Gründer so aussehen. Aber: Die Lichtshow zu Beginn war spektakulär, der Inhalt eher nicht. Außer, als Johnny Haeusler erwähnte, dass einer der Speaker aus Madakaskar in Frankreich festgehalten wird, trotz gültiger Reiseunterlagen. Kurz wurde die Staatenwillkür angerissen, garniert mit dem Aufruf, das publik zu machen, damit die Abschiebung verhindert werden kann. Kurze Betroffenheit, Buhrufe. Dann wurde das Thema angesprochen, das scheinbar die meisten emotionaler berührt: die angekündigte Datendrosselung der Telekom.

Umso eindringlicher der Vortrag von Gunter Dueck. Einst Professor für Mathematik, heute gefeierter Vortragsstar. Er zog das Publikum auf seine Seite mit seinem humorvollen, pointenreichen Vortrag, der dazu aufrief, in den Diskurs mit anderen zu treten statt zu diskutieren. Das scheint einleuchtend, denn ohne Diskurs keine Problemlösung. Diskussionen, so seine These, drehen sich immer im Kreis, gut zu beobachten am Beispiel Talkshow. Für jeden Standpunkt gibt es einen Experten, der ihn vorträgt, dafür mehr oder weniger Sympathie vom Publikum bekommt, und vor allem nicht davon abweicht. Doch um zu Lösungen zu kommen, müsse man die anderen Standpunkte versuchen zu verstehen, so Dueck. Soweit, so gut. Einsichtiges Nicken (auch wenn die These natürlich nicht neu ist). Doch leichte Schnappatmung wurde im Publikum hörbar, als er vorschlägt, mehr Empathie für die Telekom zu entwickeln. Und zu hinterfragen: Muss denn wirklich alles frei (und damit unbezahlt) sein im Internet? Virtuelle Schläge bekam Dueck trotzdem nicht, dafür war sein Vortrag zu einnehmend für die Zuhörer. Oder hat er am Ende doch Recht?

Interessant waren auch die Blicke über den europäischen Internet-Tellerrand. Die Keynote zur Eröffnung hielt beispielsweise einer der bekanntesten und einflussreichsten Technologie-Blogger Afrikas: Erik Hersman. Er sprach unter anderem über den ersten iHub Nairobis, den er gründete. Dort kommen IT-Unternehmer und die Online-Community zusammen. „Wir sind die Spitze einer Technologiewelle“, sagte er. Und erklärte, wie auch Smartphones, Laptops und Internetzugänge immer mehr in Afrika Fuß fassen.

Ebenfalls sehr spannend waren die Einblicke, die Sascha Funk, Lehrender für Social Media an der Rangsit University , Bangkok, in den Alltag von Menschen in Süd-Ost-Asien gab. Wie die Kultur, sei auch der Umgang mit dem Internet ein anderer als in Deutschland. Neben dem Boom von Datingseiten und Webseiten, die voll mit Star-Gossip sind, war vor allem interessant, dass es dort keine Privatsphäre gebe, wie wir sie kennen. Dadurch werde der Umgang mit Social Media natürlich ein anderer als in Deutschland: Ohne Bedenken werden Fotos von betrunkenen Leuten gepostet, erzählte Funk.