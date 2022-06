Blick auf die Schwimmenden Wiesen vor dem Schweriner Schloss. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner Schweriner Schloss Tag der offenen Tür im Landtag in Schwerin Von dpa | 19.06.2022, 02:35 Uhr

Der Landtag steht am Sonntag (ab 10.30 Uhr) für alle offen. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause lädt das Parlament wieder zum Tag der offenen Tür in das Schweriner Schloss, das seit 1990 Sitz des Landtags ist. Anders als bei regulären Rundgängen durch das historische Gebäude, das auch ein Museum beherbergt, stehen auch sonst nicht-öffentlich zugängliche Bereiche wie das Büro der Landtagspräsidentin, das Ältestenratszimmer oder der Plenarsaal für interessierte Besucher offen. Abgeordnete stellen sich den Fragen der Gäste und informieren über die Arbeit in Fraktion, Plenum und Ausschüssen. Der Zutritt zum Schloss ist laut Landtagsverwaltung für alle frei.