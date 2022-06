Stephan Weil (SPD, l) und Belit Onay (Grüne). Foto: Michael Matthey/dpa FOTO: Michael Matthey Feste Tag der Niedersachsen vor Rathaus von Hannover eröffnet Von dpa | 10.06.2022, 19:11 Uhr

Mit einer Bühnenshow vor dem Neuen Rathaus von Hannover ist der Tag der Niedersachsen eröffnet worden. Zu den geladenen Gästen zählten am Freitag viel Politik-Prominenz, aber auch ein Darsteller des Rattenfängers von Hameln sowie Menschen in Tracht aus verschiedenen Landesteilen. Bis Sonntag werden mehr als 400.000 Besucherinnen und Besucher in der Landeshauptstadt erwartet, sie können sich auf neun so genannten Themenmeilen am Rathaus und Maschsee über Sport, Politik und regionale Besonderheiten informieren und verschiedenste kulinarische Spezialitäten probieren.