Nordrhein-Westfalen Tafel-Mitarbeiter finden 14 Kilo Kokain in Bananenkisten Von dpa | 22.12.2022, 13:11 Uhr

Kokain statt Bananen: In der Tafel in Attendorn haben Mitarbeiter einen überraschenden Fund gemacht. Die Kisten stammen ursprünglich aus einem Supermarkt - und gingen wohl an einen falschen Empfänger.