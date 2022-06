„Sicherlich ist Büppel ein unangenehm zu spielender Gegner. Jedoch ist die Mannschaft bisher unter ihren Erwartungen geblieben und ist daher verunsichert“, sieht SVK-Trainer Ludger Beth darin seine Chance. „Wenn wir nicht in Rückstand geraten und sogar ein frühes Tor erzielen, sind drei Punkte gegen Büppel auf jeden Fall drin“, so Beth weiter.

Bei der Damenmannschaft der DJK Schlichthorst läuft derzeit alles rund. Nach dem 4:1-Heimsieg am vergangenen Wochenende über Grenzland-Laarwald belegt das Team von Ansgar Dohm derzeit den dritten Tabellenrang. Nun soll am Sonntag um 13 Uhr gegen Blau-Weiß Hollage erneut ein Heimdreier her. „Wir stehen in der Tabelle gut da und werden gegen Hollage ganz klar auf Sieg spielen, damit wir unsere Serie fortsetzen können“, gibt sich Ansgar Dohm vor dem Spiel zuversichtlich.

In der Bezirksliga spielt die SG Hollenstede/Schwagstorf am Samstag um 16 Uhr bei Suddendorf-Samern, und die SG Bramsche-Rieste empfängt am Sonntag um 10.30 Uhr TuS Neuenkirchen.