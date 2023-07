Und es rührt sich nichts: Am Balkan erwartet die Bewohner wieder ein Stau-Wochenende ohne Entkommen. Symbolfoto: dpa/ Sebastian Kahnert up-down up-down Alljährliches Problem Superstau: Am letzten Juli-Wochenende droht dem Balkan der Verkehrskollaps Von Thomas Roser | 28.07.2023, 14:35 Uhr | Update vor 9 Min.

Südosteuropa erwartet der Superstau: Alljährlich am letzten Juli-Wochenende drohen auf dem Weg nach Süden und zurück an Grenzübergängen und Mautstationen die längsten Wartezeiten – in alle Richtungen.