Balkan-Preise stark gestiegen Urlaub in Südosteuropa: „Der Tourismusboom überfordert die Kapazitäten der Balkanstaaten“ Von Thomas Roser | 04.08.2023, 10:00 Uhr | Update vor 31 Min. Urlaubsparadies Opatija in Kroatien. Gerade im Adria-Anrainer Kroatien haben die Preise stark angezogen. Archivfoto: dpa/VisitOpatija.com up-down up-down

Die Balkanstaaten freuen sich zwar über steigende Besucherzahlen, doch die Tourismus-Kapazitäten in Südosteuropa stoßen zunehmend an ihre Grenzen. Der Andrang lässt auch die Preise in die Höhe schießen.