Gruppe suchte Schutz unter Baum Sechs Menschen durch Blitzeinschlag in Stuttgart verletzt – drei in Lebensgefahr Von dpa | 12.08.2023, 17:03 Uhr Ein Sommergewitter über Stuttgart. Bei einem Blitzeinschlag in einen Baum sind sechs Menschen verletzt worden, drei davon lebensgefährlich. Symbolfoto: imago images/Arnulf Hettrich

Eine Menschengruppe suchte am Samstag in Stuttgart vor einem Gewitter Schutz unter einem Baum. Doch plötzlich schlug dort der Blitz ein. Dadurch wurden sechs Menschen verletzt, drei schweben in Lebensgefahr.