So mancher Weintrinker dürfte angesichts dieser Bilder Durst bekommen: Im portugiesischen 2200-Seelen-Dorf São Lourenço do Bairro waren am Sonntag zwei Weintanks einer Brennerei geplatzt. Rund 2,2 Millionen Liter Rotwein ergossen sich über die Straßen. Laut der Regionalzeitung „Diário de Coimbra“ kam niemand zu Schaden. Der rote Sturzbach flutete den Angaben nach jedoch mindestens einen Keller.

Video zeigt Rotwein-Sturzbach

In den sozialen Netzwerken geteilte Videos zeigen einen roten Sturzbach, der ein Auto unterspült und die Straße bergab fließt.

Die Brennerei teilte mit, „den Vorfall zutiefst zu bedauern“ und nach der Ursache für den Unfall zu suchen.

Die Behörden riefen laut Medienberichten eine Umweltwarnung aus. Um zu verhindern, dass der Wein den nahegelegenen Fluss verseucht, leitete die Feuerwehr den Wein auf ein Feld um, wo er versickerte.