Sitzen jetzt vermutlich nicht auf dem Balkon: Passagiere auf der „Aidaprima“. FOTO: dpa/Lukas Schulze Sturmtief „Ylenia“ auf der Nordsee Einfahrt in die Elbe verboten: „Aidaprima“ wettert Sturm vor Helgoland ab Karolina Meyer-Schilf | 17.02.2022, 13:23 Uhr | Von| 17.02.2022, 13:23 Uhr | 4 Leserkommentare

Sechs Meter Welle und kein Ende in Sicht: In der Deutschen Bucht sitzen Passagiere auf der „Aidaprima“ fest. Denn die darf nicht in die Elbe einlaufen.