Wetter Sturmtief „Juliette" bringt Mallorca viel Schnee und Regen Von dpa | 27.02.2023, 18:35 Uhr

Mallorca bibbert vor Kälte: An der Playa de Palma sowie in anderen Küstenregionen sind die Temperaturen deutlich gefallen. Auch am „Ballermann“ könnte es schneien.