Krankenhaus FOTO: Julian Stratenschulte Panorama Streifenwagen im Einsatz erfasst junge Frau: Schwerverletzt Von dpa | 19.02.2022, 10:53 Uhr | Update vor 14 Std.

Ein Streifenwagen der Polizei hat in Braunschweig im Einsatz eine 23 Jahre alte Fußgängerin erfasst und schwer verletzt. Am Freitagabend sei der 21 Jahre alte Fahrer des Streifenwagens zusammen mit seiner 24 Jahre alten Kollegin auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit.