Erstmals blockierten Aktivisten der „Letzten Generation“ in MV eine Straße und zogen damit sofort die Wut der Bürger auf sich. Foto: dpa/Bodo Schackow up-down up-down Straßenblockade in Stralsund Aktion der „Letzten Generation“ eskaliert: Klimaaktivist von LKW angefahren Von dpa | 12.07.2023, 17:03 Uhr | Update vor 2 Std.

Es ist eine neue Art der Eskalation, zu der eine Aktion der „Letzten Generation“ in Stralsund geführt hat: Ein LKW-Fahrer fuhr einen Aktivisten, der auf der Straße saß, an und schob ihn mit dem Rad vor sich her. Die Polizei ermittelt.