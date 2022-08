Sonnenblumen blühen auf einem Feld am Stadtrand von Leipzig. Foto: Sebastian Willnow/dpa FOTO: Sebastian Willnow up-down up-down Wetter Steigende Temperaturen und kein Regen in Sicht Von dpa | 07.08.2022, 10:56 Uhr

Der Sommer setzt sich fest in Deutschland. In den nächsten Tagen steigen die Temperaturen, NIederschläge sind kaum in Sicht.