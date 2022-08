ARCHIV - Ein Schild warnt vor niedrigen Wasserständen an einer Bootsrampe am Lake Mead nahe der US-Metropole Las Vegas. Foto: John Locher/AP/dpa FOTO: John Locher up-down up-down Dürre Stausee in USA gibt menschliche Überreste frei Von dpa | 08.08.2022, 13:31 Uhr

Makabere Funde in einem Stausee in der Nähe von Las Vegas: Aufgrund des extrem niedrigen Wasserstandes kamen am Lake Mead wiederholt menschliche Skelette ans Tageslicht.