Gene Simmons (l), Paul Stanley (r) und Tommy Thayer von der Hard-Rock-Band Kiss stehen auf der Bühne. Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild
Musik
Start der letzten Europa-Tournee: Kiss begeistern Fans
Von dpa | 02.06.2022, 09:33 Uhr

Die legendäre Hardrock-Band Kiss („I Was Made For Loving You“) hat am Mittwochabend in Dortmund ihre mutmaßlich letzte Europa-Tournee gestartet. Vor 11 500 Fans in der ausverkauften Westfallenhalle 1 präsentierten die maskierten Musiker eine spektakuläre Bühnenshow mit Hits wie „Detroit Rock City“, „Shout It Out Loud“ oder „Rock And Roll All Nite“ - und mit viel Pyrotechnik und Feuer. „Es ist keine Beerdigung, es ist eine Feier“, sagte Frontmann Paul Stanley der Deutschen Presse-Agentur. In den kommenden Wochen werden Stanley und Co. im Rahmen ihrer „End Of The Road“-Tour auch in Hamburg, Frankfurt und Stuttgart auftreten.