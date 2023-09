Nordafrika Mehr als 290 Todesopfer bei Erdbeben in Marokko Von dpa | 09.09.2023, 04:33 Uhr | Update vor 1 Std. Erdbeben in Marokko Foto: Mosa'ab Elshamy/AP up-down up-down

In Marokko bebt die Erde. Auch in Großstädten wie Casablanca, Marrakesch und Agadir geraten Menschen in Panik. Die Behörden berichten von mehr als 290 Toten.