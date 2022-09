Amanda Gorman Foto: Patrick Semansky/AP POOL/dpa up-down up-down New York Star-Dichterin Amanda Gorman trägt Gedicht bei UN vor Von dpa | 19.09.2022, 16:34 Uhr

Am Dienstag beginnt die Vollversammlung der UN in New York. Bereits vorab bekommen die Vereinten Nationen in ihrem Hauptquartier viel Aufmerksamkeit: Vor allem, weil Star-Dichterin Amanda Gorman ein Gedicht vorträgt.