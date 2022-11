China Foto: picture alliance / Oliver Berg/dpa up-down up-down Brände Staatsmedien: 36 Tote bei Feuer in chinesischer Fabrik Von dpa | 22.11.2022, 02:11 Uhr

In der Provinz Henan kommt es zu einem folgenschweren Brand: Dutzende Menschen sterben in den Flammen, weitere werden vermisst. Schon in der Vergangenheit war es in China zu Brandkatastrophen gekommen.