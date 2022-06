„Den Erlös aus unserem Frühjahrsbasar spenden wir traditionell. In diesem Jahr haben wir uns für das UKM entschieden, weil mit Ronja ein Kindergartenkind von uns dort behandelt wird“, erklärte Christel Clausmeyer, Leiterin des St. Johannes Kindergartens, den Grund für die Spende. Ronja leidet am Lennox-Gastaut-Syndrom - einer seltenen Art von Epilepsie. Bis zu 100 Anfälle hat die Fünfjährige pro Tag. Weil ihre bisherigen Medikamente nicht mehr wirken, wird das kleine Mädchen momentan in der Neuropädiatrie (Kinderneurologie) der Klinik und Poliklinik für Allgemeine Pädiatrie am UKM auf eine neue Therapie eingestellt.