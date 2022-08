Britney Spears und Elton John Foto: Kay Blake/ZUMA Wire/dpa up-down up-down Musik Spears über Song-Erfolg mit Elton John: „bester Tag“ Von dpa | 26.08.2022, 21:51 Uhr

„Hold Me Closer“ heißt der gemeinsame Song von US-Popstar Britney Spears und dem britischen Sänger Elton John. Und das Stück ist in den iTunes-Charts vieler Länder gleich an die Spitze vorgerückt.