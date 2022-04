Osterwiese FOTO: Carmen Jaspersen Volksfest Spaß ohne Corona-Auflagen: Osterwiese in Bremen beginnt Von dpa | 08.04.2022, 19:05 Uhr | Update vor 1 Std.

Kopfüber in der Achterbahn, drehend auf dem Karussell oder schlemmend auf dem Markt - die Osterwiese in Bremen hat am Freitag begonnen und erwartet Tausende Gäste. Der traditionelle Jahrmarkt ist nach Angaben der Organisatoren das erste große Volksfest bundesweit ohne Corona-Auflagen. Insgesamt 176 Attraktionen laden auf das Veranstaltungsgelände Bürgerweide ein.