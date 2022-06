Aufgrund der hohen Anzahl an emsländischen E-Junioren-Mannschaften gibt es drei Startturniere. Der Sparkassen-Fußball-Cup startet am Samstag, 7. Mai, von 10 bis 17 Uhr auf den Sportanlagen der Fußballvereine SG Walchum-Hasselbrock, DJK SV Hebelermeer und FC Schapen. In jeweils sechs bis acht Gruppen kämpfen die Mannschaften um den Einzug in die Zwischenrunde am 21. Mai in Messingen. Hierfür qualifizieren sich aus jedem Vorrundenturnier sechs Teams. Mit zusätzlich sechs Mannschaften aus der Grafschaft Bentheim wetteifern in der Zwischenrunde insgesamt 24 Mannschaften um den Turniersieg. Der Sieger fährt zur Endrunde der 16 besten Teams am 19. Juni nach Barsinghausen.