Die Riesenrakete Starship von SpaceX ist kurz nach dem Start explodiert. Foto: HANDOUT up-down up-down Testflug von SpaceX Video zeigt: Riesenrakete Starship von Elon Musk explodiert kurz nach dem Start , dpa und | 20.04.2023, 15:51 Uhr | Update vor 44 Min. Von Patrick Kern afp | 20.04.2023, 15:51 Uhr | Update vor 44 Min.

Eigentlich sollte Starship vom Raumfahrtunternehmen SpaceX schon am Montag zum Testflug abheben, doch in letzter Minute wurde der Start abgebrochen. Bei einem zweiten Versuch explodierte die Riesenrakete von Elon Musk. In einem Video ist das Auseinanderbrechen von Starship zu sehen.