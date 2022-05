Sonnenblumenöl ist in vielen deutschen Supermärkten Mangelware. FOTO: imago images/Lobeca In Schleswig-Holstein Sonnenblumenöl ab 18 Jahren: Lidl-Filiale erntet heftige Kritik für Maßnahme Von Jakob Patzke | 05.05.2022, 17:49 Uhr

Speiseöl gehört in Zeiten des Ukraine-Krieges zu den Mangelwaren in deutschen Supermärkten. Mit Maßnahmen und Appellen an die Kunden versuchen die Filialen, Lieferengpässe zu verhindern. Ein Lidl-Markt in Schleswig-Holstein hat den Bogen aber offenbar überspannt.