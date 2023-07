Drei Freundinnen aus Hamburg stellen Sonnenschirme am Elbstrand vor dem Strandbad Wedel nahe Hamburg auf. Foto: dpa/Christian Charisius up-down up-down Wetter am Wochenende Sonne, Schwüle, Unwettergefahr – so heiß wird es in Norddeutschland Von dpa | 07.07.2023, 16:06 Uhr

Am Samstag und Sonntag steigen auch in Norddeutschland die Temperaturen an. Die 30-Grad-Marke wird wohl geknackt.