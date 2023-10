Der goldene Herbst ist endgültig vorbei. Die zweite Wochenhälfte wird in Niedersachsen von Regen und vielerorts sogar Sturm bestimmt.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Donnerstag, 19. Oktober:

Der Donnerstag beginnt vor allem im Norden mit kräftigem Regen. Im restlichen Niedersachsen wird der Niederschlag weniger, später lockert sich der Himmel immer wieder auf. An der Elbe bleibt es bei kühlen acht Grad, im südlichen Emsland wird es mit um die 16 Grad deutlich wärmer. Im Süden weht schwacher bis mäßiger Ostwind, in der Nordhälfte starke bis stürmische Böen. An der See werden Sturmböen erwartet. Die Nacht zum Freitag wird wieder regnerischer mit Temperaturen zwischen vier und acht Grad.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Freitag, 20. Oktober:

Am Freitag bleibt es stark bewölkt und verregnet. Temperaturen bleiben niedrig zwischen sechs und elf Grad. Über das Land verteilt wehen immer wieder stürmische Böen, an der Küste Sturmböen, teilweise schwere. Die Nacht zum Samstag wird windig mit Temperaturen zwischen sechs und zehn Grad. Der Wetterdienst erwartet außerdem kräftigen Regen.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Samstag, 21. Oktober:

Bei milden Temperaturen zwischen elf und 16 Grad lässt der Regen am Samstag nach. Auch der Wind wird mit dem Tagesverlauf schwächer. In der Nacht zum Sonntag regnet es stellenweise, ansonsten lockert sich der Wolkenhimmel auf. Tiefstwerte bei neun Grad.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Sonntag, 22. Oktober:

Das Wochenende bleibt auch am Sonntag ungemütlich mit vielen Wolken und Regen. Die Tageshöchstwerte liegen um die 15 Grad. An der Küste weht frischer bis starker Süd- bis Südwestwind. In der Nacht zum Montag lässt der Regen etwas nach bei Temperaturen um die acht Grad.