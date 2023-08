Umweltsünder auf vier Pfoten So klimaschädlich ist ein Hund als Haustier Von Eva Dorothée Schmid | 12.08.2023, 06:30 Uhr | Update vor 2 Std. Vor allem das Hundefutter ist schlecht für die Klimabilanz eines Hundes. Foto: Imago Images/Design Pics/Jonathan Ross up-down up-down

Mit dem Flieger in den Urlaub? Für jeden Einkauf ins Auto steigen? Viele achten auf ihre Ökobilanz und fragen sich, was sie tun können, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Was man dabei gerne übersieht: Auch eines unserer liebsten Haustiere, der Hund, belastet die Umwelt. Und zwar ziemlich stark.