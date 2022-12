Brandenburger Tor Foto: Paul Zinken/dpa up-down up-down Jahreswechsel Silvesterfeier wieder mit Publikum am Brandenburger Tor Von dpa | 30.12.2022, 13:40 Uhr

Nach coronabedingten Beschränkungen sind zu Silvester wieder Partys und Feuerwerk möglich. Auch am Brandenburger Tor in Berlin ist eine Show geplant. Wer dabei sein will, musste fix sein.