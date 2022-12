Das Silvester-Wetter lässt bereits an den Frühling denken. Foto: imago images/ZUMA Wire up-down up-down Durch Wintersturm „Elliott“ Wetter spielt verrückt: So warm könnte es Silvester werden Von dpa | 29.12.2022, 13:06 Uhr

In den USA wütet einer der schlimmsten Schneestürme der vergangenen 50 Jahre und genau dieser sorgt in Deutschland für eine Rekordwärme an Silvester. Wie es dazu kommt und welche Temperaturen erwartet werden.