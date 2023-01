Vor allem in Berlin war es in der Silvesternacht zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Feiernden gekommen. Foto: dpa/TNN/Julius-Christian Schreiner up-down up-down Zeichen gegen Gewalt Nach Silvester-Krawalle: Restaurants laden Einsatzkräfte zum Essen ein Von dpa | 20.01.2023, 17:54 Uhr

In vielen deutschen Städten war es in der Silvesternacht zu Übergriffen auf Polizei und Feuerwehr gekommen. Um ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen, haben in Berlin nun mehrere Restaurants die Einsatzkräfte zum Essen eingeladen.