Bus mit Pyrotechnik beschossen Silvester-Krawalle: Hamburger Polizei durchsucht Wohnungen von drei Jugendlichen

In Hamburg hat es nach den Ausschreitungen an Silvester am Dienstag Durchsuchungen bei drei jungen Verdächtigen gegeben. Zwei 17- und ein 18-Jähriger sind in den Fokus der Ermittlungen geraten.