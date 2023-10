Homo-Drache bei Michaelifest Queerfeindlich? Harte Kritik an Waldorfschule nach Verbrennungs-Aktion Von Andreas Olbertz | 15.10.2023, 19:52 Uhr Sorgt für negative Schlagzeilen: An der Waldorfschule Itzehoe ist ein homofreundlicher Drachen als „das Böse“ verbrannt worden. Foto: Christian Lipovsek up-down up-down

Beim Michaelifest an einer Waldorfschule in Schleswig-Holstein wird traditionell ein Drache als „das Böse“ verbrannt. Der war in diesem Jahr voller Symbole der Queer- und Homoszene.