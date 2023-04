Euronoten Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Kriminalität Seniorin übergibt 200.000 Euro Bargeld an Betrüger Von dpa | 22.04.2023, 13:18 Uhr

Eine 74-Jährige hat sich von Betrügern reinlegen lassen. Um für eine Verwandte vermeintlich in Untersuchungshaft die Kaution zu stellen, übergab sie 200.000 Euro an einen Unbekannten in Halle.