Panorama Senior verzichtet auf Eiskratzen und baut Unfall Von dpa | 01.03.2022, 14:36 Uhr

Kleine Ursache, große Wirkung: Weil er seine vereiste Frontscheibe nicht freigekratzt hat, muss ein Autofahrer in Nienhagen (Landkreis Rostock) nun für einen Unfall mit 52.000 Euro Schaden aufkommen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, fuhr der 77-Jährige am Montag auf einer Straße in Nienhagen frontal gegen einen Wagen, der mit Fahrer links am Straßenrand stand.