Das Skelett eines Tyrannosaurus rex namens „Trinity“ wird während einer Vorbesichtigung des Auktionshauses Koller in der Tonhalle ausgestellt. Foto: dpa/Keystone/Michael Buholzer up-down up-down Knochen des Tyrannosaurus rex Seltenes Dinosaurier-Skelett für Millionensumme in Zürich versteigert Von dpa | 18.04.2023, 18:19 Uhr

In Zürich ist heute erstmals in Europa das Skelett eines Tyrannosaurus rex versteigert worden. So viel zahlte der Meistbietende für die Knochen.