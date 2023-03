Weil ihnen die Verkehrswende nicht schnell genug vorangeht, haben Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion die Sache nun selbst in die Hand genommen. Archivfoto: dpa/Sebastian Kahnert up-down up-down Aktion von Extinction Rebellion Selbstgemachtes Tempolimit: Klimaaktivisten schrauben bundesweit 250 Schilder ab Von dpa | 22.03.2023, 22:50 Uhr

Ein Tempolimit in Deutschland ist immer noch nicht in Sicht – und deswegen haben es Klimaaktivisten nun einfach selbst in die Hand genommen. In zahlreichen Bundesländern haben sie Schilder, die die Geschwindigkeitsbegrenzung aufheben, abmontiert.